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NewDayNews.ru

Пятница, 12 августа 2022, 10:43 мск

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ВСУ вновь обстреляли приграничную территорию Курской области

Архив, фото: телеграм-канал губернатора Брянской области

Украинские войска утром 12 августа обстреляли приграничное село Свердликово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, обошлось без пострадавших – «снаряды упали в огородах жителей». «Огневая точка противника была подавлена», – добавил губернатор.

Накануне Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселков Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате удара в Попово-Лежачи были повреждены две линии электроснабжения и сельскохозяйственная техника. Осколками посечено несколько частных автомобилей. По данным телеграм-канала Baza, в результате обстрела пострадали трое пограничников, их госпитализировали. Официальных сообщений о пострадавших не поступало.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные поселки Курской области. В регионе с начала апреля действует повышенный уровень террористической опасности.

Курск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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