Telegram наказан на 4 млн рублей за раскрытие данных участников СВО

Суд в Москве назначил штраф в четыре миллиона рублей мессенджеру Telegram за публикацию данных участников специальной военной операции и фейков о ВС РФ.

Роскомнадзор велел мессенджеру удалить бот «Ищи своих», который раскрывал личные данные военнослужащих ВС РФ, участвующих в СВО. Предписание также касалось каналов с фейками о потерях среди российских военных. Telegram проигнорировал оба требования, и протокол передали в суд.

«Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.41 и назначил наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», – цитирует решение суда ТАСС.

Согласно материалам дела, Telegram также проигнорировал требование РКН удалить каналы с призывами к акциям протеста против СВО.

Ранее суд оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента. Поводом для наказания стали ролики на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, пропагандирующие экстремизм и содержащие фейки про ВС РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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