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Понедельник, 18 июля 2022, 16:04 мск

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Суд назначил Google новый штраф в 21,7 млрд рублей

Фото: pixabay.com

Суд в Москве оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента. Поводом для наказания стали ролики на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, пропагандирующие экстремизм и содержащие фейки про ВС РФ.

За повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ) суд назначил оборотный штраф в размере 10% от годовой выручки компании в РФ.

«Признать Google LLC виновной в административном правонарушении и назначить штраф в размере 21 770 392 317 рублей», – цитирует решение мирового судьи Таганского района Москвы «Интерфакс».

Суд неоднократно штрафовал Google за отказ удалить информацию, запрещенную в России. Так, в конце апреля штраф составил 11 млн рублей.

В середине июня дочерняя компания Google в России подала в суд заявление о банкротстве, поскольку посчитала невозможным исполнить денежные обязательства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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