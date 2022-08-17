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Суббота, 20 августа 2022, 10:51 мск

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Зампред правительства Ленобласти попал под уголовку. Следствие требует его ареста

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Высокопоставленного чиновника задержали в ночь на среду, 17 августа. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие просит арестовать Харлашкина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе Басманного суда Москвы. Там не стали раскрывать подробности уголовного дела, отметив лишь, что суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователей о заключении Харлашкина под стражу.

Сообщается также, что дома у чиновника прошли обыски. Об этом информирует РБК со ссылкой на источники, знакомые с делом.

По информации петербургских СМИ, уголовное преследование чиновника может быть связано с его работой в петербургском «Метрострое». Он возглавлял данное предприятие с февраля по август 2020 года. Тогда рабочим задерживали выплату заработной платы. С ними в итоге рассчитались, направив на погашение задолженности кредитные средства, выделенные на строительство метро.

В августе прошлого года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал «Метрострой» банкротом и ввел в отношении предприятия конкурсное производство.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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