Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области локализован

Пожар на складе боеприпасов в районе села Тимоново в Белгородской области локализован. Об этом сообщил глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

Чиновник также заявил об отсутствии серьезных разрушений в домах жителей близлежащих населенных пунктов, передает ТАСС.

Напомним, склад с боеприпасами загорелся вечером 18 августа. Жителей сел Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Пострадавших в результате пожара нет. Надо отметить, что в селе Солоти проживают порядка 650 человек, в Тимонове – около 530 человек. Расстояние до границы с Украиной составляет чуть более пяти километров.

Белгород, Наталья Петрова

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