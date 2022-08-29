В Турции черепаха покусала россиянку

Морская черепаха-логгерхед покусала 64-летнюю россиянку Лидию Базарову на общественном пляже в турецкой Анталье. За две недели 11 человек подверглись нападению черепахи, пишет Posta.

Россиянка вместе с подругой отправились на общественный пляж в районе Гюзелоба. В воде женщина почувствовала, как ее укусили за бедро. Она принялась барахтаться, пытаясь отбиться от черепахи, но та сумела еще несколько раз достать ее челюстями. Когда на помощь женщине пришел спасатель, то и он получил укус в плечо.

Пострадавшую с синяками доставили в больницу. Специалисты выяснили, что за последние 15 дней подобные нападения случались 11 раз. Эксперты назвали две возможные причины такого поведения черепахи: защита потомства и атака врагов. Логгерхедам нужно иногда выходить на пляж, но там почти все время находятся отдыхающие, которых черепаха могла напасть, чтобы защитить территорию.

Напомним, на египетском курорте Хургада акула напала на двух человек с разницей в пару дней. Одной туристке она откусила руку и ногу.

Анталья, Наталья Рязанова

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