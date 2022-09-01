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NewDayNews.ru

Четверг, 1 сентября 2022, 14:14 мск

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Украинские военные вновь обстреляли Курскую область

Архив, фото: телеграм-канал губернатора Брянской области

Украинские войска утром 1 сентября обстреляли село в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

ВСУ открыли огонь по селу Гордеевка в Кореневском районе. Выпущенные снаряды упали с недолетами. Пострадавших и разрушений нет.

«Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь наши военные работали над выполнением боевых задач», – сообщили в областной администрации, отметив, что школа в Алексеевке начала учебный год в дистанционном режиме.

Там подчеркнули, что дети и учителя не приходили в школу и находились по домам.

Накануне ВСУ обстреляли из минометов два приграничных села Глушковского района Курской области – Алексеевка и Елизаветовка. В Елизаветовке пострадало шесть частных домов, повреждения получили, в основном, крыши и окна. Один снаряд попал в животноводческий комплекс, в результате погибли более 20 коров элитной голландской породы.

Курск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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