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NewDayNews.ru

Среда, 31 августа 2022, 14:43 мск

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В Курской области во время минометного обстрела погибли более 20 коров

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты в Курской области. В результате был убит крупный рогатый скот. Жертв среди населения нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района – Алексеевка и Елизаветовка», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

В Алексеевке, по всей видимости, украинские военные целились в вышку сотовой связи. Вокруг нее загорелись растения, а также скирда соломы на ферме.

«В Елизаветовке пострадало шесть частных домовладений, повреждения получили, в основном, крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет», – отметил губернатор.

При этом снаряд попал в животноводческий комплекс. В результате более 20 коров элитной голландской породы погибли от полученных ранений.

Курск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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