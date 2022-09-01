Заслуженную артистку России Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС РФ

Актриса, заслуженная артистка России Татьяна Рудина предстанет перед судом по обвинению в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Материалы административного дела поступили в Тверской суд Москвы, разбирательство назначено на 6 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Что именно послужило поводом для привлечении актрисы к административной ответственности, не уточняется.

Напомним, что на 6 сентября назначены слушания по делу актрисы Кристины Асмус, которую также обвинили в дискредитации российской армии. Административный протокол был составлен из-за публикации артистки в соцсетях, датированной 24 февраля. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда столицы.

Обеим актрисам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Татьяна Рудина сыграла десятки ролей в кино. Она известна по фильмам «Выйти замуж за капитана», «По главной улице с оркестром», «Горе от ума», «Дом, который построил Свифт», «Дети солнца» и др.

Москва, Наталья Петрова

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