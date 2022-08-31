Актрису Кристину Асмус будут судить за дискредитацию ВС РФ

На актрису Кристину Асмус составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Это следует из данных картотеки на сайте Тверского районного суда Москвы.

Дело в отношении Асмус поступило в Тверской суд столицы 25 августа. Оно будет рассмотрено 6 сентября. Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Что послужило основанием для привлечения Асмус к административной ответственности, не уточняется.

Скриншот с сайта mos-gorsud.ru

Как сообщал «Новый День», 25 августа суд избрал бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии.

Ранее, 16 августа Советский суд Уфы оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Свою вину музыкант не признал.

Москва, Наталья Петрова

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