В Томске годовалому ребенку отрезало пальцы мясорубкой

В Томске медики пришили годовалому мальчику пальцы, которые были оторваны мясорубкой. В отношении 40-летней матери пострадавшего ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Shot. Женщина не уследила за малышом, когда делала заготовки на зиму.

Мать-домохозяйка готовила кабачковую икру. Сын играл на кухне возле стола. В какой-то момент женщина вышла в коридор за телефоном, оставив ребенка одного. По ее версии, она выключила мясорубку, но из розетки вилку не вытащила. Пока женщины не было на кухне, мальчик включил прибор. Мать услышала шум работающей техники, прибежала на кухню и увидела, как сын опускает руку в мясорубку. Она быстро выключила прибор, но было уже поздно – ребенку отрезало пальцы.

Женщина тогда разобрала мясорубку, вытащила из нее все пять пальцев сына, сложила в контейнер и отвезла в больницу. Ребенку пришили оторванные фаланги обратно. В отношении матери следователи возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Отмечается, что в семье, в которой пострадал ребенок, пять детей. На учете она не состоит.

Ранее сообщалось, что в Казани шестилетний мальчик лишился пальцев на ноге во время купания в фонтане. А в Санкт-Петербурге трехлетней девочке оторвало пальцы на руке на эскалаторе в ТРЦ. В механизм попала правая рука ребенка.

Томск, Наталья Петрова

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