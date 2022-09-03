Премьер-министр Чехии сравнил поведение митингующих с экстремизмом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что участники массового протеста в столице придерживаются «позиции, близкой экстремистской». Протестующие потребовали отставки правительства во главе с Фиалой, поскольку кабмин работает против народа.

«Созвали демонстрацию силы, которые признают свою пророссийскую направленность и позиции которых близки экстремистским. Они отстаивают интересы, противоречащие интересам Чехии», – цитирует главу кабмина ТАСС.

На Вацлавской площади в Праге собрались 50-70 тыс. граждан Чехии, недовольных ценами на энергию и ростом инфляции. Акцию организовали гражданские инициативы и внепарламентские политические субъекты. Перед участниками выступили специалисты в области энергетики и экономики, указавшие на ошибочную политику властей.

«Мы находимся в ситуации, которую нельзя назвать никак иначе, кроме как военной, в которую нас втянули наши безответственные политики», – заявил декан факультета народного хозяйства Пражского экономического института Мирослав Шевчик во время акции.

По его мнению, кризис затронет 90% семей в стране. Часть вины в нынешней ситуации он возложил на финансовые регуляторы стран Евросоюза и Европейский Центробанк, чьи действия ведут к росту инфляции и вызовут обнищание простых европейцев.

Эксперт в сфере энергетики Владимир Штепан призвал власти действовать в интересах страны, а не быть жертвой интересов Запада. Он заявил, что Прага должна договариваться о покупке российского топлива с Москвой напрямую.

«Это правительство имеет целью достичь максимальных цен на энергию в Чехии. Раньше мы платили за отопление дома 30 тыс. крон в год, а теперь будем платить 200 тыс. крон», – спрогнозировал эксперт.

После его выступления митингующие потребовали отправить в Россию специалистов-энергетиков для подписания прямых кратковременных контрактов на поставку газа, чтобы сдержать разрастание энергетического кризиса. А также сместить кабмин, который противиться принятию подобных мер.

«Вся Вацлавская площадь требует отставки правительства! Мы, участники митинга, будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку», – заявил представитель организаторов.

Ранее эксперт предупредил, что более богатые европейские страны вскоре перестанут поддерживать соседей с менее развитыми экономиками. Кризис внутри Евросоюза усилится, и это приведет к распаду еврозоны.

Аналитики спрогнозировали массовые беспорядки в 101 стране еще до конца года на фоне энергетического и продовольственного кризисов. Высокий риск беспорядков, в частности, выявили в Германии, Польше, Украине, Кипре.

Прага, Наталья Рязанова

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