Эксперт спрогнозировал распад еврозоны двумя путями

Еврозона находится под риском распада из-за ухудшения финансовой ситуации. Европейские страны с более сильной экономикой могут вот-вот отказаться от поддержки более слабых партнеров по региону, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Финансовая поддержка донорами стран с более слабой экономикой – одна из основ финансовой политики Евросоюза. Только девять из 29 стран ЕС являются донорами: Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция.

«Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций», – сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Один из сигналов о грядущих переменах внутри ЕС – призыв Польши позволить ряду стран отказаться от евро и вернуться к национальным валютам. Распад еврозоны может пройти по двум сценариям.

«Мягкий: еврозона уменьшится до размера стран, составляющих ее ядро (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция) а также, возможно, Испании и Португалии», – пояснил Григорьев.

Евро останется валютой этих стран. Страны Восточной Европы смогут пользоваться евро, но уже не будут участвовать в его эмиссии и проведении денежно-кредитной политики. Финляндия тоже может выпасть из еврозоны, ведь ее экономический потенциал сильно упадет после разрыва экономических отношений с Россией.

Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин признала, что экономика страны столкнулась со сложностями. На фоне энергетического кризиса власти вынуждены принимать решения, схожие с условиями военной экономики.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», – сказала политик (цитата по изданию Yle). Санна Марин надеется, что Еврокомиссия поможет стране пережить кризис, например, установит потолок цен на электроэнергию.

«Жесткий вариант означает полное восстановление национального экономического суверенитета в том виде, в котором он существовал до создания наднациональных структур управления и, в том числе, возвращение к национальным валютам», – обозначил Владимир Григорьев второй сценарий распада еврозоны.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предсказал, что финансовые проблемы Евросоюза будут усугубляться, что может привести к ослаблению евро. В результате страны ЕС могут вернуться к национальным валютам.

Москва, Наталья Рязанова

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