ВГА Энергодара рассказала о попадании снаряда ВСУ с энергоблок АЭС

Артиллерийский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС во время очередного обстрела с украинской стороны, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок. Артиллерийский снаряд. Энергоблок нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – сказал Волга в беседе с ТАСС.

Повышения радиационного фона не произошло, хотя фон постоянно меняется – особенность работающей станции. Волга отметил, что систему безопасности энергоблоков не получится нарушить одним снарядом, ее структура проработана с особой надежностью. Но обстрелы со стороны ВСУ все равно несут серьезную угрозу.

«Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – сказал он.

Волга не уточнил, когда именно случилось попадание.

Доцент кафедры «Ядерные энергетические установки» Севастопольского государственного университета Юрий Браславский подтвердил, что защита энергоблоков выдержит единичные попадания. Купол может выдержать падение любого объекта весом до 10 тонн, летящего со скоростью до 750 км/ч.

Накануне Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд, поскольку ВСУ во время очередного обстрела перебила Днепровскую ЛЭП.

Запорожье, Наталья Рязанова

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