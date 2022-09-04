Washington Times назвала Байдена «фашистом»

Политика президента США Джо Байдена и Демократической партии проявляет тоталитарные тенденции, заявила The Washington Times. Сам американский лидер прекращается в «хрестоматийного фашиста», считает издание.

«Даже беглый взгляд на недавнюю историю показывает пример за примером американских левых, демонстрирующих хрестоматийные фашистские тенденции. Тоталитарные тенденции, контроль над рынком и информацией», – говорится в статье.

Байден обвинен в узурпации законодательной власти в связи с программой аннулирования студенческих займов на сумму свыше $300 млрд. Эти долги придется выплачивать тем, кто их не брал, хотя президент как глава исполнительной ветви власти не может распоряжаться средствами налогоплательщиков, отметило издание.

Администрации Джо Байдена припомнили создание совета по управлению дезинформацией. Новый орган должен был определять и распространять «истинную информацию» и пресекать распространение сведений, который он сочтет ложными. Почти 80% американцев уверены в проигрыше Байдена на выборах, если бы история с ноутбуком его сына Хантера не замалчивалась.

«Единственная надежда Байдена минимизировать потери своей партии на выборах 2022 года – внушить страх. Его обвинения в полуфашизме Дональда Трампа и MAGA могут обернуться против него. Выдвигая этот термин на передний план, Байден рискует пролить свет на многочисленные и разнообразные способы, которыми он и его политическая партия были и продолжают демонстрировать классические фашистские тенденции», – предупредило издание.

Ранее Джо Байден назвал своего предшественника и его сторонников воплощением экстремизма, который угрожает равенству и демократии. Бывший президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Байден не хочет вернуть величие Америке, а только угрожает собственной стране, а это является безумием или признаком слабоумия.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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