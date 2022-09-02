Трамп обвинил Байдена в слабоумии после обличительной речи

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в слабоумии. Так Трамп прокомментировал обличительную речь американского лидера в свой адрес.

Напомним, Джо Байден назвал своего предшественника и его сторонников воплощением экстремизма. По мнению главы государства, Трамп угрожает равенству и демократии – основам США. Республиканцы возмутились, что Байден своими обвинениями сеет раздор в американском обществе.

Дональд Трамп высказался жестче, назвал речь Байдена угрозой Америке.

«Если вы посмотрите на слова и смысл неуклюжей и гневной речи Байдена сегодня вечером, он угрожал Америке, в том числе возможным применением военной силы. Должно быть, он сошел с ума или страдает последней стадией слабоумия!» – написал экс-президент в соцсети Truth Social.

Трамп призвал ближайшее окружение Байдена «медленно, но с чувством» объяснить президенту, что значит MAGA. «Если он не хочет снова сделать Америку великой, а, судя по его словам, действиям и мыслям, он не хочет, то ему определенно не следует представлять США!» – заявил Трамп.

Как сообщал «Новый День», у 59% американцев психическое здоровье Джо Байдена вызывает беспокойство. Республиканцы волнуются из-за душевного здоровья главы государства вдвое чаще, чем демократы. При этом, треть американцев назвала переизбрание Байдена «худшим» вариантом для страны. Еще треть оценила так же вероятное возвращение в Белый дом Дональда Трампа в результате выборов 2024 года.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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