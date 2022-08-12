Почти 60% американцев переживают за психическое здоровье Байдена

Порядка 59% опрошенных американцев обеспокоены психическим здоровьем президента СЩА Джо Байдена. Республиканцы волнуются из-за душевного здоровья главы государства вдвое чаще, чем демократы, следует из данных опроса I&I/TIPP.

Среди респондентов 36% «очень обеспокоены», 23% – в некоторой степени. В каждой возрастной группе психику Байдена назвали причиной для волнения более половины: 59% среди американцев 18-24 лет, 62% – от 25 до 44 лет, 57% – от 45 до 64 лет.

Среди демократов 39% опрошенных выразили беспокойство, а среди республиканцев – 82%, приводит данные Daily Mail.

При этом, Джо Байден серьезно настроен на переизбрание в 2024 году. После ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс президент намерен объявить об этом официально, рассказали многочисленные источники в окружении американского лидера Bloomberg.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер озвучила намерение Байдена в конце июля, хотя и не дала больше никаких комментариев. При этом 35% американцев считают «худшим» вариантом для страны переизбрание Байдена, а 37% – возвращение Трампа в Белый дом.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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