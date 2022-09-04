В Казахстане четверо погибли при пожаре в оружейном магазине

Четыре человека погибли, трое пострадали в результате пожара в оружейном магазине в Костанае в Казахстане. Огонь перекинулся на соседние заведения и дома, сообщили в генеральной прокуратуре республики.

В охотничьем магазине «Оружейная палата» 3 сентября случился пожар. Из-за огня часть боеприпасов сдетонировала, что затруднило тушение пожара. Огонь перекинулся на стоящие рядом станцию техобслуживания, столовую, частные жилые дома. Огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м.

В результате происшествия пострадали семь сотрудников магазина. Четверо погибли, еще трое с ожогами доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

«Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 292 УК Казахстана (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Генеральным прокурором взят на личный контроль ход расследования», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», на рынке в Ереване загорелся склад с пиротехникой. В пожаре погибли 16 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Костанай, Наталья Рязанова

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