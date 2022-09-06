В Абхазии утонули двое россиян

Два туриста из России утонули в абхазской Гагре за минувшие сутки. Погибшие приехали на отдых из Москвы и Тюменской области.

«Утонули житель Тюменской области Корнейчук Виктор, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются», – рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.

Еще один россиянин едва не погиб в море 5 сентября. Спасатели успели вытащить из воды и откачать жителя Уфы, когда он стал тонуть. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Еще один турист из Уфы погиб, спасая тонущую девушку. Сотрудники МЧС Абхазии проводят рейды на диких пляжах и отмечают, что россияне идут купаться вопреки запретам подходить к морю в шторм.

Гагра, Наталья Рязанова

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