ФСБ выявила 187 сторонников массовых убийств в России

Сотрудники ФСБ в 46 регионах России нашли сторонников массовых убийств. ФСБ совместно с полицией и Следственным комитетом установили личности 187 участников интернет-сообществ, планировавших нападения, в том числе, на учебные заведения.

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств. У 30 из них изъято холодное оружие», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сообществ поддерживали украинскую неонацистскую группировку «Маньяки Культ убийства» (МКУ), а также признанное террористическим и запрещенное в России движения «Колумбайн».

При обысках также изъяты пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с участниками вооруженных националистических формирований. 30 человек получили инструкции по применению самодельных бомб и зажигательных устройств для акций «прямого действия» в учебных учреждениях, вокзалах и аэропортах, на объектах органов власти.

Как сообщал «Новый День», ФСБ задержали жителя Калининграда, планировавшего взорвать самодельные бомбы на объектах Балтфлота и в аэропорту «Храброво».

Москва, Наталья Рязанова

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