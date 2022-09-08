Большая часть Белгорода и района осталась без света и воды

Более половины улиц Белгорода и несколько поселений в Белгородском районе остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Южная». Больницы и детские сады переведены на резервные источники питания, ремонтные работы уже ведутся, рассказал замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев.

Короткое замыкание на секции шин 10кв случилось вскоре после полуночи 8 сентября, сработало аварийное отключение оборудования. Из-за этого в ряде районов остановились насосы, жители остались еще и без воды.

«В 00:40 было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы. Социально значимые объекты оперативно переведены на работу от резервных схем и источников электроснабжения. Уже ведутся пуско-наладочные работы. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено», – заверил Полежаев в своем телеграм-канале.

По его словам, водоснабжение также восстановится после восстановления БЭС электроэнергии в полном объеме.

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Белгород, Наталья Рязанова

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