«Расстреливают пустое село»: глава Белгородской области сообщил о новом украинском обстреле

Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, есть разрушения в школе, Доме культуры и администрации.

«Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!», – написал Гладков.

Накануне губернатор посетил Журавлевку и еще одно приграничное село – Нехотеевку. Он убеждал остающихся там людей согласиться на временную эвакуацию из-за обстрелов.

В тот же день ВСУ обстреляли в Белгородской области пограничный пункт пропуска Логачевка и одноименное село. В результате атаки, по данным властей, погибла 80-летняя гражданка Украины, еще четырех человек госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Трое из пострадавших – украинцы, еще один – житель Логачевки.

Белгород, Наталья Петрова

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