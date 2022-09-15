ВСУ обстреляли позиции российских военных в Курской области

ВСУ в среду в течение дня обстреливали позиции российских военных недалеко от деревни Елизаветовка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, ответным огнем огневые точки украинских военных были подавлены.

Глава области добавил, что прошедшая ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно.

Ранее власти региона продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности до 22 сентября.

Напомним, что в соседней Белгородской области с сегодняшнего дня школы в ряде приграничных районов переведены на дистанционное обучение на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Курск, Наталья Петрова

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