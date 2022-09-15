Приграничные школы Белгородской области перевели на дистант

В Белгородской области на дистанционный режим обучения переведены школы приграничных районов Валйского и Щебекинского городских округов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, решение об этом приняла антитеррористическая комиссия региона.

«В Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. <…> В Шебекинском городском округе – в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в детских садах этих приграничных территорий будут работать только дежурные группы.

Школы переводят на дистанционное обучение на фоне участившихся обстрелов приграничных районов со стороны украинских войск. Накануне ВСУ нанесли удар по селу Красный Хутор Белгородского района. Никто не пострадали, есть разрушения в трех частных домах. Днем ранее обстрелу подверглось село Шелаево Валуйского городского округа. Ранения получили двое местных жителей.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»