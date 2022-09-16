Ущерб на 144 миллиона: главу района Приангарья обвинили в контрабанде леса в Китай

В Иркутской области глава одного из муниципальных образований стал фигурантом уголовного дела о крупной контрабанде леса в Китай. Его обвиняют в вывозе в КНР свыше 24 тыс. кубических метров леса на сумму 144 млн рублей. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление СК РФ на транспорте. Чиновник задержан, свою вину он не признает.

Следователи на раскрывают имя обвиняемого. По данным СМИ, под уголовное преследование попал главе Куйтунского района Приангарья Алексей Мари, пишет «Коммерсантъ».

Следствие установило, что «организованная группа в составе не менее трех человек, в которую входил, в том числе глава одного из муниципальных образований Иркутской области, в период с ноября 2017 года по февраль 2019 года под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени юридического лица подала на Иркутский таможенный пост ФТС России ряд деклараций на товары, согласно которым осуществили декларирование лесоматериалов общим объемом свыше 24 тыс. куб. м. общей среднерыночной стоимостью не менее 144 млн рублей», – говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, злоумышленники указали заведомо ложные сведения о приобретении древесины у нескольких фирм, которые фактически не поставляли лесоматериалы.

В дальнейшем лесоматериалы были незаконно вывезены в Китай.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).

14 сентября чиновник был задержан. Сыщики во взаимодействии с УФСБ, таможней и прокуратурой установили причастность задержанного к совершению четырех эпизодов контрабанды леса. Ему и еще двум фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Свою вину обвиняемые не признают.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.

Иркутск, Наталья Петрова

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