Застрявших в Иране россиян отправили в Венесуэлу

Российские туристы вылетели в Венесуэлу после длительной остановки в Иране из-за поломки самолета. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ситуацию удалось уладить благодаря совместным усилиям министерства иностранных дел РФ, российских туроператоров и венесуэльского перевозчика Conviasa.

«Борт с российскими туристами вылетел из Тегерана в Порламар. Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa!» – написала Догузова в своем телеграм-канале.

Напомним, около 100 россиян застряли в Тегеране из-за неисправности самолета компании Conviasa. Борт следовал из Москвы и сел в иранской столице для дозаправки. МИД РФ быстро оформил туристам разрешение на пребывание в Иране, и они дожидались вылета в гостинице.

Москва, Наталья Рязанова

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