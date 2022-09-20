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Вторник, 20 сентября 2022, 12:00 мск

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Около 100 россиян застряли в Тегеране из-за поломки самолета

Порядка 100 российских туристов не могут вылететь из Тегерана из-за неисправности самолета. Ростуризм и МИД РФ обеспечили им временное разрешение на пребывание в Иране.

Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa приземлился в Тегеране для дозаправки во время рейса Москва-Каракас. И не смог продолжить путь из-за поломки.

«Среди пассажиров около 100 россиян. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран. Россиянам оформят полноценные визы для комфортного пребывания в Иране на время ожидания вылета», – написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Она заверила, что россиян обеспечат всем необходимым. Сейчас туристов поселили в отелях Rexan and Remis, пока не появится возможность продолжить путешествие.

Напомним, порядка 80 тыс. туристов не смогли выехать из курортной Саньи из-за вспышки коронавируса. Крупные города китайской провинции Хайнань приостановили сообщение с другими поселениями, все авиарейсы были отменены.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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