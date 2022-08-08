Около 80 000 туристов застряли в Санье из-за вспышки Covid-19

Крупные города китайской провинции Хайнань приостановили сообщение с другими поселениями из-за вспышки коронавируса. Порядка 80 тыс. туристов не смогли выехать из курортной Саньи после отмены авиарейсов.

По данным системы здравоохранения провинции, в субботу число новых случаев Covid-19 достигло пика – 297, еще 186 человек болели бессимптомно. Власти Саньи, Ваннина, Даньчжоу, Цюнхая и Линшуя объявили карантин: местным жителям велели оставаться дома, общественный транспорт перестал ходить. В Санье приостановлено авиа и железнодорожное сообщение, пишет Global Times.

Туристов, которые не смогли выехать с курорта, заселили обратно в отели. Там они смогут бесплатно жить и питаться в течение семи дней. По данным AP, в Санье застряли порядка 80 тыс. туристов. Теперь им предстоит сдать пять ПЦР-тестов. Если все будут отрицательными, туристам разрешат покинуть город.

Ранее Шанхай пробыл на карантине несколько недель из-за вспышки коронавируса. Магазины, кафе и общественный транспорт не работали, некоторые предприятия не отпустили рабочих домой, чтобы не останавливать производство.

Санья, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»