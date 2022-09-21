ВСУ продолжают артобстрелы Запорожской АЭС, пострадало оборудование

Запорожская атомная станция в ночь на 21 сентября вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации Энергодара. В результате атаки повреждено оборудование одного из энергоблоков.

«В 1:16 ВСУ открыли артиллерийский огонь по месторасположению станции. Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи», – говорится в сообщении. Кроме того, повреждено оборудование связи одного из энергоблоков, указали в администрации города.

В результате обстрела было зафиксировано временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива, отмечено в сообщении.

Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

В горадминистрации уточнили, что в результате удара никто не пострадал, сейчас ведутся работы по устранению последствий обстрела.

Накануне сообщалось, что в результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждены специальный корпус и система охлаждения.

В тот же день Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки пять раз обстреляли тепловую электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС.

Москва, Наталья Петрова

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