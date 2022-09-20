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Вторник, 20 сентября 2022, 16:17 мск

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Украинская артиллерия подбила техническое здание близ Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территорию у Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В общей сложности было выпущено 24 артиллерийских снаряда. Огонь ведется из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области.

В результате было повреждено одно из технических зданий. При этом ответными ударами артиллерийские подразделения ВСУ были подавлены.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – заверили в Минобороны РФ.

Киев, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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