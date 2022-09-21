Суд отказал Apple в жалобе на двухмиллионный штраф

Суд в Москве отклонил жалобу Apple Inc на штраф в два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян. Компания пыталась убедить суд, что не отвечает за сбор данных в России.

Таганский суд оставил апелляционную жалобу Apple на решение мирового судьи Таганского района от 12 июля без удовлетворения, передает «Интерфакс».

Наказание назначено по ч.8 ст. 13.11 КоАП за невыполнение оператором обязанности по локализации собранных персональных данных. Роскомнадзор настаивает, что Apple является администратором сайта, на котором собираются данные, и другие компании на сайте не указаны. То есть она и является оператором, который обязан нести ответственность.

Это был первый штраф Apple по данной статье.

Москва, Наталья Рязанова

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