ВСУ ударили по селу Логачевка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Логачевка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«После обстрела в селе Логачевка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом. Все оперативные службы выехали на место. По предварительным данным пострадавших нет», – написал губернатор, пообещав дать более подробную информацию позже.

Приграничные территории Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Напомним, 17 сентября при ударе по селу Красный Хутор Белгородского района погибла женщина, еще двое мирных жителей пострадали.

В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Белгород, Наталья Петрова

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