Один человек погиб и двое ранены при обстреле ВСУ села под Белгородом

По уточненным данным, при украинском обстреле села Красный Хутор под Белгородом один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека – двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», – написал чиновник в своем телеграмм-канале.

Напомним, утром 17 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Красный Хутор со стороны ВСУ. В результате атаки пострадала женщина, три дома получили повреждения, отметил он.

Ранее на этой неделе украинская армия нанесла удар по городу Валуйки Белгородской области. При обстреле погиб мирный житель.

Белгород, Наталья Петрова

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