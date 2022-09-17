ВСУ вновь обстреливают белгородское село Красный Хутор – есть пострадавшая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле приграничного села Красный Хутор со стороны украинских войск. В результате атаки пострадала женщина, три дома получили повреждения.

«ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей», – написал глава региона. На место инцидента выехали медики, добавил он.

Напомним, село Красный Хутор дважды подвергалось обстрелу 14 сентября. На следующий день ВСУ вновь ударили по селу, в результате пострадали 14 домов. Были эвакуированы жители улиц, проходящих вдоль российско-украинской границы, сообщал Гладков.

16 сентября украинская армия снова обстреляла приграничную территорию Белгородской области. По удар попал город Валуйки в 15 км от украинской границы. При обстреле погиб один мирный житель.

С апреля в Белгородской области действует желтый (высокий) высокий режим террористической опасности.

Обновлено. Над Белгородом в субботу, 17 сентября, работает система ПВО, в небе видны следы от ракет. Местные жители пишут в соцсетях, что слышали 5-6 взрывов.

Белгород, Наталья Петрова

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