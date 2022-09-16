В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Белгородская область вновь подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. На данным момент известно об одном погибшем. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, сработала система противовоздушной обороны, но на земле есть разрушения. Так снаряд повредил подстанцию в городе Валуйки, было нарушено электроснабжение. Кроме того, атака стала причиной пожара в восьми жилых домах, сгорели три автомобиля.

«По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позже губернатор сообщил, что подача электричества в социальные учреждения и жилые дома в Валуйках была полностью восстановлена, кроме одной улицы, на которой проводятся дополнительные оперативные мероприятия.

«С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений. Как и всегда, с восстановлением домов и личного транспорта обязательно поможем всем жителям», – пообещал Гладков.

Накануне в Белгородской области на дистанционный режим обучения переведены школы приграничных районов Валуйского и Щебекинского городских округов. Решение об этом приняла антитеррористическая комиссия региона.

Белгород, Зоя Осколкова

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