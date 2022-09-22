Удар ВСУ по центру Донецку привел к гибели 6 мирных жителей

Украинские войска днем в четверг, 22 сентября, нанесли артиллерийский удар по центру Донецку. Под обстрел попал район крытого рынка. Один из снарядов поразил пассажирский автобус. В результате атаки, по последним данным, погибли 6 человек, еще столько же получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным СМИ, в числе жертв – 14-летний подросток.

МЧС ДНР уточняет, что из 6 жертв трое погибли в рейсовом автобусе. В ведомстве отметили, что информация по погибшим и пострадавшим уточняется.

По данным властей, ВСУ вели обстрел центральной части Донецка из артиллерии натовского калибра 155-мм.

Украинская армия ударила по Донецку накануне старта референдума по вопросу вхождения в ДНР в состав России. Плебисцит пройдет с 23 по 27 сентября.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»