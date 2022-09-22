На Сицилии отельер попал в больницу, увидев счет за электричество

Владелец отеля на Сицилии вызвал скорую помощь, когда получил счет за электроэнергию. Давиде Беллиттери был шокирован тем, что за месяц оплата поднялась почти в 10 раз.

Энергетическая компания выставила хозяину отеля счет на 83 тыс. евро. В предыдущий месяц сумма в квитанции было не выше девяти тысяч евро. Увидев будущий платеж, мужчина позвонил в скорую.

«Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения», – приводит слова сицилийца РИА Новости.

Врачи оказали ему помощь и продержали под наблюдением шесть часов, после чего отпустили домой.

Давиде Беллиттери должен оплатить счет до 9 октября и беспокоится, что в октябре ему придется закрыть свой бизнес. Из больницы он позвонил адвокатам и попросил проверить, обоснованно ли энергетики выставили ему счет на такую сумму.

Как сообщал «Новый День», британские пабы и пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за резкого роста цен на электроэнергию: для некоторых заведений счета выросли на 300%. В ФРГ банкротство грозит 40% больниц: из-за высокой инфляции и роста цен на энергию многим учреждениям может не хватить средств на зарплату для сотрудников.

Палермо, Наталья Рязанова

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