Посольство РФ потребовало у Литвы объяснений за избитого россиянина

Посольство России в Литве потребовало от литовских властей объяснений по поводу видео с избиением россиянина на литовско-белорусской границе. Российские дипломаты получили ролик от Государственного пограничного комитета Белоруссии.

В кадре видно, как трое мужчин достают четвертого из багажника автомобиля и оставляют на дороге вместе со спортивной сумкой. Мужчина не сразу пришел в себя и некоторое время мешал проезду транспорта, пока не сумел подняться. Инцидент случился в пункте пропуска Привалка 20 сентября.

«Зафиксированы вопиющие по своей грубости действия литовских пограничников по отношению к гражданину России. 20 сентября его на автомобиле литовского пограничного ведомства привезли на границу с Белоруссией, избили и оставили лежать на проезжей части», – пояснили этот случай в посольстве РФ.

Дипломаты задались вопросом, почему международные правозащитные организации не отреагировали на инцидент, ставший примером продвигаемого Литвой «миропорядка, основанного на правилах». «Требуем от литовских властей незамедлительно отреагировать на грубейшие действия своих представителей, наказать виновных и предоставить исчерпывающие разъяснения по данному инциденту», – написали сотрудники в официальном телеграм-канале дипмиссии.

Напомним, девять стран ЕС перестали принимать от граждан РФ документы на оформление туристических виз. Среди них Латвия, Литва, Эстония, Польша. Эти же страны с 19 сентября запретили въезд россиянам с шенгенскими визами.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»