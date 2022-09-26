Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем

Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Ярославской области. В итоге погибли четыре человека, сообщила пресс-службе УМВД по региону.

Авария случилась около 20:50 часов 25 сентября на 237-м км автодороги М8 «Холмогоры». Легковой автомобиль «Хендай Туксон» и грузовик «Мерседес» столкнулись, от удара легковушку сильно деформировало.

В результате погибли четыре человека в легковом автомобиле.

Полиция не уточнила, кто стал виновником аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее на южноуральском участке М-5 перевернулся автомобиль с четырьмя пассажирами. Два человека погибли на месте, двум успели оказать медицинскую помощь и отвезли в больницу.

Ярославль, Наталья Рязанова

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