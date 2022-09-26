Канада не пустила белорусских экспертов на заседание ИКАО по Ryanair

Власти Канады отказали в визах белорусским экспертам в преддверии заседания Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с самолетом компании Ryanair в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что таким образом Канада пытается защитить «сфабрикованный доклад».

Минск планировал отправить делегацию на заседание ИКАО и привести собственные аргументы по ситуации с экстренной посадкой самолета.

«Может быть, они были бы восприняты руководством этой организации. Однако канадские власти не выдали нашей делегации визы. Я убежден, что все это целенаправленно спланировано. Они просто опасаются услышать конкретные аргументы, опровергающие домыслы, изложенные в докладе», – заявил министр в интервью РИА Новости.

Макей напомнил, что во время визита в Минск специалисты ИКАО собрали не все данные, которые могли бы, и не выслушали белорусскую сторону. Он считает, что следственная группа умолчала о «некоторых важных вещах, которые должны бы были быть отражены в этом докладе». Минск также не ознакомили с информацией по расследованию, которую он запрашивал.

Отказ в выдаче виз министр оценил как политизацию ситуации вокруг доклада, а также свидетельство «о явно сфабрикованных вещах, сфабрикованных документах, сфабрикованном докладе».

В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс экстренно сел в Минске. Поводом стало сообщение о минировании, которое не подтвердилось. Во время проверки документов пассажиров в аэропорту задержали летевшего на лайнере основателя признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим телеграм-канала Романа Протасевича и его подругу.

Происшествие стало подовом для введения санкций против Белоруссии со стороны ряда европейских государств. ИКАО не смогла установить причастность конкретных государств или лиц к появлению сообщения о минировании самолета. США обвинили четырех госслужащих из Белоруссии в ложном сообщении об опасности, т.е. в сговоре с целью совершения авиационного пиратства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Украина и Литва тоже получили сигнал с борта лайнера Ryanair о «заложенной взрывчатке», однако отказались принять самолет, поэтому его пришлось сажать в Минске.

Минск, Наталья Рязанова

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