Спасатели ищут заблудившегося на Эльбрусе москвича

Спасатели ищут заблудившегося на горе Эльбрус альпиниста. Турист приехал покорять горную вершину из Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Группа из пяти спасателей на двух единицах техники отправилась на поиски альпиниста около 08:50 часов 26 сентября. Мужчина потерялся, ориентировочно, на высоте четырех тысяч метров. По данным МЧС, турист 1978 года рождения приехал из Москвы.
Напомним, вечером 12 июля на Эльбрусе потерялся 58-летний волгоградец. Спасатели нашли его тело два дня спустя.
Нальчик, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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