Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе волгоградца

Спасатели нашли тело туриста из Волгоградской области, который ушел покорять Эльбрус и не вернулся. Тело передадут правоохранителям для установления причины смерти.

Напомним, 58-летний житель Волгоградской области пропал в районе Эльбруса 12 июля. Родственники мужчины подняли тревогу и около 21:10 часов позвонили спасателям. Поисково-спасательная операция была организована в тот же вечер.

Поиски завершились в 09:40 часов 15 июля. Пропавшего туриста искали 18 человек.

«Поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Тело мужчины из Вологодской области обнаружили на высоте 5300 м. Спасатели транспортируют тело мужчины на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – рассказали в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Нальчик, Наталья Рязанова

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