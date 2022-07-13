Турист из Волгоградской области пропал на Эльбрусе

Спасатели ищут жителя Волгоградской области, который отправился покорять Эльбрус и пропал. Тревогу подняли родственники туриста, рассказали в главке МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Сигнал о не вернувшемся туристе поступил в МЧС около 21:10 часов 12 июля. Родственники рассказали, что 58-летний мужчина совершал восхождение на Эльбрус и не спустился. Поисково-спасательную операцию объявили сразу, к предполагаемому месту нахождения мужчины отправилась группа из 10 человек.

Напомним, на Байкале поиски туриста закончились на острове Ольхон. Спасатели нашли тело мужчины под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.

Нальчик, Наталья Рязанова

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