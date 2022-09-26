Семья с двухлетним ребенком погибла в массовом ДТП под Рязанью

Массовая авария с двумя иномарками и грузовиком случилась в Александро-Невском районе Рязанской области. Двое взрослых и двухлетний ребенок погибли на месте ДТП.

На 321-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись грузовик Iveko и две легковушки: BMW и Ford Focus. Пассажирку из Ford с травмами доставили в больницу.

По предварительным данным, в BMW ехала семья: взрослые мужчина и женщина с двухлетним ребенком. Все трое умерли на месте от полученных травм, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, в Севастополе грузовик с неисправными тормозами снес пять автомобилей. Вы результате один человек погиб, четырех доставили в больницу.

Рязань, Наталья Рязанова

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