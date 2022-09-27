Напавший на школу в Ижевске готовился к преступлению более года

Устроивший стрельбу в ижевской школе №88 ее выпускник 34-летний Артем Казанцев готовился к преступлению целый год. Это следует из предсмертной записки, которую преступник сохранил в своем компьютере, сообщает телеграм-канал Shot.

Следователи провели обыск в квартире у Казанцева, в ходе которого были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором убийца оставил предсмертную записку. В этом послании говорится, что мужчина готовился к массовому убийству более года. Преступник рассказал, как нелегально покупал оружие и тщательно выбирал место нападения. «Среди объектов для совершения преступления он выделял детские сады, школы, военкоматы», – говорится в сообщении.

Казанцев указал в записке, что аполитичен и нерелигиозен. По его признанию, он чувствовал исключительно ненависть к людям.

По последним данным, число жертв стрельбы в ижевской школе увеличилось до 17 человек, среди них 11 детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Ранее СК РФ сообщал о гибели 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Накануне утром Казанцев проник в школу №88 Ижевска, убив охранника, и открыл стрельбу. Позднее нападавший совершил суицид в одном из школьных классов. На преступнике была черная футболка с нацистской символикой и балаклава, документов при нем не было. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Судя по фото с места преступления, там найдены не менее 15 обойм с патронами. На всех красной краской написано слово «ненависть».

По данным властей республики, убийца страдал шизофренией и стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ижевск, Наталья Петрова

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