На школу в Ижевске напал ее выпускник – СКР установил личность убийцы

Следователи установили личность напавшего на школу №88 в Ижевске.

Стрельбу в учебном заведении устроил 34-летний выпускник учебного заведения, сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале. «Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение». «Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», – сказано в сообщении.

Обновлено. Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, передает ТАСС.

Напомним, что утром в понедельник, 26 сентября, Казанцев проник в школу в Ижевске на Пушкинской улице, убив охранников, и открыл там стрельбу. По последним данным, жертвами нападения на школу стали 13 человек, в том числе семеро детей. Ранены 14 детей и семеро взрослых. Как уточнил Бречалов, пострадавшие находятся в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

Нападавший совершил суицид. На преступнике была черная футболка с нацистской символикой и балаклава, документов при нем не было. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Судя по фото с места преступления, там найдены не менее 15 обойм с патронами. На всех красной краской написано слово «ненависть».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Его расследование будет вести центральный аппарат СК РФ.

В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября.

Ижевск, Наталья Петрова

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