Родители ижевских школьников ждут вестей от детей: «Забаррикадировались в классе, слышны крики и стоны»

В Ижевске в школе № 88, где сегодня неизвестный устроил стрельбу и ранил, по разным данным, несколько учеников, дети продолжают оставаться в здании. Ребята забаррикадировались в классах. Об этом «Новому Дню» рассказали ижевчане, живущие по соседству. «Мы живем прямо напротив школы. Рядом детсад, но он закрыт на ремонт, к счастью. В домовом чате пишут, что дети все еще в школе находятся. Сообщают, что забаррикадировались в классах, что слышны крики и стоны, ребят пока не выпускают», – рассказала ижевчанка Олеся.

Между тем, напавший на школу еще не пойман, хотя в телеграм-каналах распространяется информация о том, что он якобы застрелился. Преступник смертельно ранил охранника. По предварительным данным, также ранены четверо детей, двое получили травмы при эвакуации. На место ЧП прибыл глава региона Александр Бречалов, медики, силовики.

Ижевск, Елена Сычева

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