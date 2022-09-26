СКР: при нападении на школу в Ижевске погибли 9 человек, включая 5 детей

В результате нападения на школу №88 в Ижевске, по последним официальным данным, погибли 9 человек. Такие сведения приводит Следственный комитет России. Среди жертв пятеро детей, два охранника и двое учителей. «Информация по погибшим и раненым уточняется», – отметили в ведомстве. Ранее пресс-служба МВД Удмуртии сообщила, что жертвами стрельбы в учебном заведении стали шесть человек, еще около 20 человек пострадали.

В то же время телеграм-канал «112» сообщает, что число погибших в ижевской школе увеличилось до 14 человек. По его сведениям, еще один ребенок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.

Правоохранители и следователи подтвердили сообщения о том, что напавший на школу совершил суицид. «В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», – уточнили в пресс-службе МВД республики.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram, что личность напавшего на школу пока не установлена. Он добавил, что, предварительно, злоумышленник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

В Следственном комитете уточнили, что злоумышленник был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.

По факту стрельбы в школе возбуждено уголовное дело по двум статьям: по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело о стрельбе в ижевской школе передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

Утром в понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске по улице Пушкинской. Нападавший проник в школу, убив охранников. Затем он ворвался в один из классов и начал стрелять по детям. Сообщалось, что во время нападения на школу ученики в других классах забаррикадировались. Некоторые дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон верхних этажей.

Глава региона Александр Бречалов сообщил, что в Удмуртии объявлен траур по погибшим после стрельбы в школе в Ижевске. «С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», – написал он в своем телеграм-канале.

Ижевск, Наталья Петрова

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