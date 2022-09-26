Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. Есть погибший и раненые

В одной из школ Ижевска произошла стрельба. На данный момент известно об одном погибшем – жертвой неизвестного злоумышленника стал охранник. Еще как минимум пятеро детей пострадали.

Инцидент случился в школе №88 на Пушкинской улице, сообщает телеграм-канал «112». К зданию учебного заведения стянуты силы Росгвардии и полиции, а также машины скорой помощи.

По информации телеграм-канала Baza, неизвестный мужчина в черном костюме вошел в здание учебного заведения, выстрелил в охрану, а потом открыл огонь по детям. Во время стрельбы ученики закрылись в классах. Сообщается, что некоторые дети, пытаясь спастись, выпрыгнули из окон.

«112» уточняет, что в результате стрельбы скончался охранник, еще пятеро детей пострадали. У четверых огнестрельные ранения, еще один получил травму, выпрыгнув в окно.

Baza сообщает, что злоумышленник еще не задержан. В школе слышна стрельба. По данным СМИ, стрелявший находится на втором этаже школы. Силовики пытаются его задержать, злоумышленник отстреливается.

В полиции подтвердили факт стрельбы в ижевской школе. Там отметили, что принимаются меры для задержания злоумышленника.

Обновлено. Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек, передает «112». По предварительным данным, мужчина, открывший огонь по школьникам, совершил суицид. Официального подтвеждения этой информации не поступало.

Ижевск, Наталья Петрова

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