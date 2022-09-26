Число жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13, среди погибших 7 детей

Число погибших при нападении на школу в Ижевске выросло до 13 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Среди жертв стрельбы семеро детей и шесть взрослых. Еще 21 человек ранен. В числе пострадавших 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым в дальнейшем будет уточняться, отметили в ведомстве.

Ранее СКР сообщил о девяти погибших. Отмечалось, что это пятеро детей, два охранника и два учителя.

На место происшествия по поручению глав ведомства Александра Бастрыкина выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ.

«Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, вооруженный мужчина в черной одежде утром 26 сентября проник в школу №88 Ижевска, убив охранников, и открыл стрельбу. Позже его нашли мертвым в одном их кабинетов. По данным МВД и СКР, нападавший совершил суицид. В СК сообщили, что на преступнике была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Документов при нем не было. Личность нападавшего сейчас устанавливается.

Добавим, что Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места преступления, на котором видны два пистолета, из которых стрелял преступник. На месте также найдены не менее 15 обойм с патронами. На всех красной краской написано слово «ненависть».

По факту нападения на школу возбуждено уголовное дело. Его расследование по поручению главы СКР Александра Бастрыкина замется центральный аппарат ведомства. В Удмуртии с 26 до 29 сентября объявлен траур по погибшим в школе.

Ижевск, Наталья Петрова

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